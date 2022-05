Cagliari-Inter, da Dalbert a Keita Balde: tutti gli ex della partita

Cagliari-Inter, una partita ricca di ex nerazzurri.

Domenica sera, la squadra nerazzurra di Simone Inzaghi fresca vincitrice della Coppa Italia contro la Juventus, sarà impegnata nell'ultimo turno di campionato con la squadra sarda. Una partita che servirà ai nerazzurri per concludere al meglio la stagione, anche se l'avversario avrà molta fame di punti, visto che, se il campionato finisse oggi, sarebbe retrocesso in Serie A. Tra le file dei rossoblù, anche alcuni giocatori che, in passato, hanno militato con la maglia dell'Inter con alterne fortune.

In primis, l'attaccante Keita Balde, che fino a tre stagione fa si trovava a Milano e, seppur in un campionato non proprio esaltante, ha contribuito in maniera importante a far qualificare la squadra in Champions League grazie al gol nell'ultima partita contro l'Empoli. Altro giocatore che ha vestito la maglia nerazzurra è Dalbert, giocatore ancora di proprietà dell'Inter, ma che il Cagliari potrebbe riscattare a fine stagione in caso di salvezza. Un ragazzo che a Milano non è riuscito a dare il suo contributo in maniera ottimale e che non rientra nei piani dello staff tecnico.

Infine, un ex canterano come Gabriele Zappa, che non ha mai esordito in prima squadra e che nel Cagliari, dopo la scorsa stagione molto positiva, non sta riuscendo a trovare un minutaggio continuo. Tra l'altro, non ha mai fatto mancare il proprio risentimento verso la squadra nerazzurra, dichiarando addirittura, in una passata intervista, di essere da sempre tifoso del Milan. Vedremo chi tra questi ex scenderà in campo dall'inizio, di sicuro, con uno scudetto quasi sfumato, l'Inter dovrà dare il massimo per concludere al meglio il campionato.