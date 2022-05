Cagliari-Inter 1-3, festa Milan rimandata: rivivi la partita con noi

95' - Finisce qui la partita

91' - Occasione Inter! Correa serve Dumfries che con il destro colpisce il palo

90' - Cinque minuti di recupero assegnati

85' - Esce Lautaro ed entra Sanchez. Esce Dalbert ed entra Pereiro

84' - Lautaaaaroooooo! Gagliardini servito in profondità, serve Lautaro che beffa Cragno con il pallonetto

82' - Occasione Inter! Calhanoglu crossa in mezzo e Lautaro in acrobazia manda alto

78' - Escono Altare e Marin ed entrano Carboni e Baselli

77' - Occasione Inter! Dumfries la mette in mezzo per Perisic il cui colpo di testa esce di pochissimo

69' - Escono Bastoni e Dzeko ed entrano Correa e D'Ambrosio

60' - Escono Barella e Darmian ed entrano Dumfries e Gagliardini

55' - Escono Pavoletti e Rog ed entrano Nandez e Keita

52' - Gol Cagliari! Lykoyannis dalla distanza batte Handanovic, con deviazione di Skriniar

50' - Lautaroooooooo! Il Toro viene lanciato a rete e solo davanti a Cragno firma il raddoppio

45' - Inizia la ripresa all'Unipol Domus

Buona Inter che va in vantaggio con il gran gol di Darmian. La squadra di Inzaghi gestisce bene il vantaggio, ma bisogna fare il secondo gol per chiudere i conti.

47' - Finisce il primo tempo all'Unipol Domus

45' - Concessi due minuti di recupero

39' - Occasione Inter! Barella va palla al piede e serve Lautaro il cui tiro è parato da Cragno

37' - Ammonito Darmian per un fallo di foga

33' - Occasione Inter! Angolo di Calhanoglu, testa di Bastoni e palla che va fuori di pochissimo

25' - Daaaarmiaaaaan! Perisic va sul fondo e la mette in mezzo. Darmian stacca in terzo tempo e batte Cragno. Vantaggio Inter!

21' - Occasione Inter! Angolo di Calhanoglu, Lautaro va di testa e la palla esce di centimetri

19' - Occasione Cagliari! La difesa dell'Inter libera male, Marin arriva sulla seconda palla e va fuori di poco

10' - Gol annullato a Skriniar! Calhanoglu batte la punizione e dopo un batti e ribatti, lo slovacco la mette dentro con il braccio

6' - Occasione Cagliari! Lykoyannis carica il sinistro dalla distanza e Handanovic para. Grande intensità dei sardi

2' - Occasione Inter! Perisic tira col sinistro da fuori, ma Cragno mette in angolo

1' - Inzia la partita all'Unipol Domus

Cagliari-Inter, ancora pochi istanti prima della partita all'Unipol Domus.

Una gara importante per entrambe le squadre: per i nerazzurri, che devono chiudere al meglio al stagione, e per i sardi, che hanno ancora speranze per poter arrivare alla salvezza ed in caso di vittoria potrebbero superare la Salernitana. Nella settimana in cui gli uomini di Simone Inzaghi sono riusciti a portare a casa la Coppa Italia, secondo trofeo stagionale, ecco che il tecnico nerazzurro non può pensare ancora ai festeggiamenti, e dovrà dare il piglio giusto alla squadra per onorare la stagione.

Intanto, di seguito, ecco le scelte ufficiali dei due allenatori:

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Ceppitelli, Lykogiannis; Bellanova, Rog, Grassi, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti.

All. Alessandro Agostini.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

All. Simone Inzaghi.