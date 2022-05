Cagliari-Inter 1-3, Bastoni scherza su nazionale e Tonali: "Ci sentiamo"

Il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni si è presentato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria di Cagliari.

Interrogato sull'avvicinamento alla sfida, l'azzurro risponde: "Chiaramente c'era un occhio a quello che succedeva a San Siro, ma siamo stati bravi".

Poi scherza sulla nazionale: "Ho fatto un Europeo dietro a Bonucci e Chiellini, ora che Giorgio si ritirerà dalla nazionale magari avrò più spazio".

Successivamente il classe '99 non risparmia una lode al compagno di squadra Ivan Perisic: "Perisic è un grande professionista, va sempre al massimo. Gli ho detto di dirmi cosa mangia perché voglio farlo anche io".

Infine una chiosa sulle stagioni comparate di lui e Tonali: "Chi ha affrontato meglio la stagione tra me e Tonali? Dovete dirlo voi, dipende da chi vincerà. Giochiamo insieme a Call of Duty sulla Play, ci sentiamo".

Riguardo all'ultima di campionato Bastoni conclude così: "Per il campionato ogni partita è complicata e nessuno ti regala niente, non vi so dire le percentuali Scudetto".