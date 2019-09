Cagliari Inter, 1-2 finale: Lautaro-Lukaku per il successo nerazzurro!

Primo successo esterno della stagione per l'Inter di Antonio Conte. A Cagliari, i nerazzurri hanno vinto 2-1 un match controllato per quasi tutto il tempo. Ritmo basso nella prima frazione, chiusa in vantaggio grazie al colpo di testa di Lautaro Martinez al 28°. Il Var conferma la rete dell'attaccante nerazzurro.

Nella ripresa, arriva il pareggio dei padroni di casa con il colpo di testa di Joao Pedro al 50°. L'Inter torna in attacco e Sensi colpisce la traversa su calcio di punizione. Al 72° la svolta del match. Sontuosa giocata in area di Sensi: calcio di rigore. Dal dischetto Lukaku spiazza Olsen per la rete del vantaggio e successo nerazzurro.

Inter a punteggio pieno dopo due giornate. Ora, la pausa per gli impegni delle nazionali. Conte potrà recuperare pienamente Godin e De Vrij e inserire Sanchez.