Cagliari Inter, 0-1 primo tempo: Lautaro di testa per il vantaggio

Inter in vantaggio al termine del primo tempo. Gol di Lautaro al 28esimo. Nerazzurri in controllo, solo un'occasione per il Cagliari

Un guizzo di Lautaro Martinez al 28° sta decidendo il match di Cagliari. L'Inter ha chiuso in vantaggio 1-0 la prima frazione di gara. Match dal ritmo basso, che i nerazzurri hanno controllato senza eccessivi problemi. Il gol dell'Inter è arrivato al 28°. Cross di Sensi dalla sinistra e colpo di testa vincente di Lautaro. C'è bisogno dell'intervento del Var per un possibile fuorigioco dell'attaccante argentino, ma il gol è regolare. Per il Cagliari, una grande occasione sul finale del tempo, ma il tiro di Cerri da ottima posizione finisce a lato. Ammoniti Brozovic e Asamoah tra i nerazzurri.