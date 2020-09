Cagliari, Giulini: "Nainggolan? Decide l'Inter, non possiamo comprarlo"

Ancora tutto da decifrare il futuro di Radja Nainggolan, rientrato a Milano e a disposizione di Antonio Conte dopo l'esperienza in prestito al Cagliari. La squadra sarda però non ha perso tutte le speranze di riabbracciare il Ninja ma, come ammesso dal presidente Tommaso Giulini, toccherà all'Inter la decisione finale. Di seguito le parole del numero uno del club rossoblu, rilasciate a margine dell'odierna assemblea di lega.

"Una delle prime cose che Di Francesco mi ha chiesto è di tornare a lavorare con Nainggolan, ma non possiamo permetterci di fare chissà quali offerte. Lo rivogliamo ma decide l'Inter, sicuramente non possiamo comprare il suo cartellino."

Dalle parole di Giulini sembra evidente come la speranza del Cagliari sia quella di un nuovo prestito del giocatore da parte dei nerazzurri, ipotesi però che al momento sembra lontano dalle idee del club meneghino.