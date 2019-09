Caccia alla talpa, Conte imbufalito non accetta la risposta

Il presunto battibecco tra Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic continua a tenere banco nelle vicende di casa Inter. E' caccia alla talpa, a chi sia stato a spifferare quanto sarebbe successo nello spogliatoio nerazzurro dopo Inter Slavia Praga.

Anche Antonio Conte è tornato sull'argomento nella conferenza stampa pre derby per stigmatizzare quanto avvenuto e le parole che circolano in queste ore al riguardo.

“Altri club sono più bravi a gestire certe cose. Fuori dal campo ci sono grandissime lacune, dobbiamo colmarle tutti insieme e non rispondere ‘ma era così anche gli altri anni’. Allora pure io posso dire ‘gli altri anni non abbiamo mai lottato’. Cambiamo tutti insieme. Non si vince solo in campo ma anche fuori. Che sia molto chiaro. Che mi si dica ogni volta ‘era così anche gli altri anni’ io non lo accetto. E’ un alibi e bisogna cambiare i giri del motore”,