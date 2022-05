C'erano una volta le 15 della domenica: il curioso dato che riguarda l'Inter

Serie A sempre più spezzatino.

Dopo l'ufficialità degli orari della partita della 38 esima giornata di Serie A diventa ufficiale: l'Inter nella stagione 2021 / 2022 non ha mai giocato alle 15 di domenica insieme alla Roma. Nell'ultima partita di campionato l'Inter giocherà alle ore 18 di domenica contro la Sampdoria.

L'orario più frequente nelle partite dell'Inter è la fascia delle 18 / 18:30 di sabato: sono state undici le partite giocate in questa fascia oraria, otto partite sono state giocate la domenica alle 20:45 mentre sei partite nel giorno di venerdì.

Questa evoluzione era impensabile fino a qualche anno fa: fino al 1993 le partite venivano giocate tutte in contemporanea fino all'avvento delle prime pay tv: una partita veniva posticipata in notturna, alle 20:30, fino a sei giornate dalla fine. Le gare che si sarebbero giocate in notturna si conoscevano già un mese prima dall'inizio del campionato. A distanza di trent'anni è tutto cambiato, con una giornata di campionato che inizia il venerdì sera alle 20:45 e si conclude il lunedì sera sempre alle 20:45.

Per quanto riguarda la Roma, seconda squadra a non aver giocato alle 15 della domenica, la squadra di Josè Mourinho ha giocato in tutti i giorni della settimana tranne il martedì.