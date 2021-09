C'è un giocatore che ha stregato Inzaghi. E può diventare titolare col Real

INZAGHI REAL - L'allenatore nerazzurro studia la mossa a sorpresa per battere il Real Madrid. Per il match di Champions League, in programma mercoledì 15 settembre, la suggestione sarebbe quella di inserire dal primo minuto Arturo Vidal. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il cileno avrebbe convinto lo staff tecnico dopo le ottime prestazioni evidenziate, da subentrato, contro Genoa e Verona.

Nel collaudatissimo 3-5-2 il centrocampista prenderebbe il posto di Hakan Calhanoglu per comporre un reparto muscolare e dinamico. La strategia per battere i Blancos potrebbe prevedere un atteggiamento più difensivo proprio per attaccare Benzema e compagni con ripartenze fulminee.

La grinta e l'esperienza dell'ex Juventus sarebbero molto utili al gruppo nerazzurro che, quest'anno, è chiamato a superare i gironi di Champions League. Obiettivo che la squadra non riesce a raggiungere dal lontano 2012 e per il quale, già nella conferenza stampa di presentazione, Inzaghi ha garantito il massimo impegno.