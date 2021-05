C'è la sede. Inter-Juventus non si giocherà in Italia!

Non si giocherà in Italia la Supercoppa fra Inter e Juventus. I club vincitori di Scudetto e Coppa Italia si sfideranno ben lontano dal Belpaese.

Dal Pino ha ufficializzato la sede. Sarà l'Arabia Saudita. Questa la spiegazione del dirigente: "La Lega ha un contratto con l’Arabia Saudita, che aveva la possibilità di rinunciare un anno a farla giocare nel proprio Paese e lo ha fatto. La prossima partita sarà in Arabia Saudita, come previsto dal nostro contratto, col pubblico. Sarà peraltro una partita straordinaria, Inter-Juventus, un grande spot per il nostro calcio all’estero", le dichiarazioni a Radio1 riprese da tuttomercatoweb.