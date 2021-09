C'è Biasin oggi con noi! Dalle 16.45 l'intervista esclusiva. Come vederla

E' un appuntamento tutto da vedere quello di questo pomeriggio, sul canale Twitch di Inter Dipendenza. A partire dalle ore 16:45, la nostra redazione avrà l’onore di ospitare in diretta il giornalista e opinionista sportivo Fabrizio Biasin, firma del quotidiano Libero e volto noto anche in televisione.

Un ospite speciale, molto vicino alle vicende nerazzurre, con cui si discuterà di diversi argomenti inerenti al mondo Inter e non solo. Con il giornalista si parlerà di mercato, della situazione societaria, del momento nerazzurro e di molto altro ancora. Nel corso della trasmissione ci sarà spazio, come di consueto, anche per le vostre domande. Appuntamento da non perdere a partire dalle 16:45 - in esclusiva - sul nostro canale Twitch. Non mancate!

Hai già Twitch? Clicca "Segui", per restare sempre aggiornato sulle nostre trasmissioni. E non perdere nemmeno una notifica cliccando su "Attiva Notifiche". Se non hai ancora Twitch cosa aspetti? Clicca qui, e iscriviti.