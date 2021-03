Burdisso: "Inter, l'uscita dalle coppe ha agevolato il cammino verso lo scudetto"

L'ex difensore dell'Inter, Nicolas Burdisso, è intervenuto quest'oggi ai microfoni di Deejay Football Club, programma radiofonico di Radio Deejay. Nel corso dell'intervista, l'argentino ha avuto modo di parlare anche della squadra nerazzurra, al momento prima in classifica e con un buon margine di vantaggio sulle rivali. Di seguito le sue parole:

"Antonio Conte è un allenatore da allenamento; quando può contare su sei giorni di allenamento a settimana i frutti in campo si vedono. La squadra nerazzurra ha un organico importante e quest'anno è stata aiutata dal fatto di essere uscita dalle coppe. Non è mai bello abbandonare l'Europa, ma adesso è giusto pensare che questa squadra possa aprire un ciclo".

Chiosa finale sul suo futuro: "Sono sicuro che tornerò in Italia, mi sono formato in questo Paese. Al momento non ho fretta, ho le idee chiare su quello che voglio fare".