In due anni siano passati dal lockdown ai bombardamenti. Il tempo che ci è dato da vivere è questo, a noi spetta non far morire il fiore della speranza, nonostante tutto.

Bisogna saper alzare ancora gli occhi al cielo e vedere, tra le nuvole e le stelle, un futuro di pace e serenità per tutti.

A proposito di stelle... una di queste sta particolarmente a cuore a tutti gli interisti.

Cerchiamola, troviamola, prendiamola.

Da tutta la nostra redazione i più cari auguri di buona Pasqua a tutti gli amici e le amiche di InterDipendenza.net .