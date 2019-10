Buona notizia per Conte: il giocatore è pronto per il match con la Juve

Antonio Conte recupera Romelu Lukaku in vista del match di San Siro contro la Juventus. Il tecnico salentino potrà contare sul belga, dopo che quest'ultimo è rimasto fermo ai box. Ecco quanto riferito da Sky Sport:



“Il fatto che Lukaku sia presente in questa sfida rende tutto più interessante. L’Inter recupera un giocatore importante, uno che in questo inizio di stagione ha fatto vedere di poter aiutare i compagni non solo in termini realizzativi, ma anche di manovra. Sarà importante averlo contro la Juventus, e la sensazione è che ci sarà dopo aver saltato Barcellona in via precauzionale. Lukaku contro la Juventus ha giocato una sola volta, lo scorso anno con il Manchester United in Champions League, in casa a Old Trafford, perdendo senza segnare, mentre al ritorno era infortunato.



Ha voglia di segnare alla Juventus, cosa che in carriera non gli è mai capitata, così come a Lautaro: dopo la tripletta in Nazionale e il gol in Champions contro il Barcellona sta mettendo a frutto l’anno di esperienza, quando prese le misure del calcio italiano ed europeo, oltre che dell’Inter e del tipo di gioco da mettere in pratica. Ci si aspetta ancora di più, soprattutto in termini di gol realizzati, qui tutti pensano che sia uno che può fare la differenza. Il tema attacco è centrale, Lukaku e Lautaro sono pronti a lanciare la sfida alla Juventus“.