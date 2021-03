Buon momento Inter: in arrivo gli stipendi, ma una parola è vietata

Il QS di oggi, fa notare il periodo positivo per l'Inter, non solo in termini di risultati, ma anche dal punto di vista societario. Intanto, ad Appiano Gentile, una parola è espressamente vietata.

Secondo il quotidiano, infatti, sarebbero in arrivo gli stipendi e i pagamenti delle rate nei confronti di alcune società. Ma nessuno parli di scudetto, perchè alla Pinetina considerano la corsa ancora lunga.

Nonostante i 9 punti di vantaggio sul Milan, infatti, la parolo 'scudetto' non viene pronunciata perchè la Juventus potrebbe accorciare grazie alla giornata di recupero contro il Napoli. Per questa la squadra si sta isolando rispetto all'eccessiva fiducia che di questi tempi sta prendendo i tifosi.