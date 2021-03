Bulgaria-Italia, formazioni ufficiali: due interisti in campo

Roberto Mancini sorprende tutti nelle formazioni ufficiali della Nazionale che sfiderà la Bulgaria nel match di qualificazione ai mondiali. Il tecnico ex Inter e Lazio, infatti, ha deciso di schierare due interisti dal primo minuto.

Infatti, sia Barella che Sensi scenderanno in campo con la maglia azzurra, mentre resta fuori il difensore classe 1999 Alessandro Bastoni. C'è curiosità per vedere il ritorno in campo di Sensi, spesso alle prese con infortuni e che con l'Inter ha di raro visto il campo.

Ecco le formazioni ufficiali:

Bulgaria (3-5-2)

Iliev; Dimov, Antov, Bozhikov; Cicinho, Chochev, Kostadinov, Vitanov, Tsetanov; Delev, Galabinov.



Italia (4-3-3)

Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Sensi, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne.