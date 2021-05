Buffon: “Siamo arrivati alla fine di un ciclo ed è giusto che tolga il disturbo”

Gianluigi Buffon ha annunciato nel corso di un’intervista a Bein Sport l’addio alla Juventus a fine stagione per la seconda volta nella sua carriera. Il 43enne ha rivelato inoltre che sarebbe ancora indeciso se attaccare i guantoni al chiodo o tentare una nuova avventura, molto dipenderà dalle proposte che arriveranno:

“Il mio futuro è molto chiaro ed è già delineato. Quest’anno si chiuderà in maniera definitiva questa bellissima e lunghissima esperienza con la Juve. Penso di aver dato tutto per la Juve. Ho ricevuto tutto e più di così non si può fare. Siamo arrivati alla fine di un ciclo ed è giusto che uno tolga il disturbo. O smetto di giocare o, se trovo una situazione che mi dà stimoli per giocare o fare un’esperienza di vita diversa, la prendo in considerazione".

Il portiere bianconero ha anche commentato la deludente stagione del club, che a tre giornate dalla fine del campionato rischierebbe di restare fuori dalla Champions League: “Ci è mancata continuità. Alla fine nelle partite che abbiamo giocato contro le prime 5-6 squadre della classifica spesso abbiamo vinto, ogni tanto pareggiato, alcune volte perso. Però ce la siamo sempre giocata alla pari. Invece contro le squadre meno blasonate abbiamo perso dei punti stupidi. Questo significa che sei una squadra che deve ancora crescere e maturare dal punto di vista caratteriale".