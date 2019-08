Bucchioni si esprime sul caso Icardi. Le sue parole

Enzo Bucchioni, noto giornalista dell'emittente radiofonica Radio Sportiva, ha pubblicato un editoriale sulla vicenda che vede coinvolto Mauro Icardi. Ecco le sue parole:





“Ha confermato di voler restare all’Inter e Marotta ha fatto sapere al giocatore che se continuerà a non accettare le offerte che stanno arrivando, comprese quelle del Napoli e della Roma, non sarà inserito nella lista Champions e di fatto sarà fuori anche dalla lista campionato. In che modo vedremo, l’Inter ha intenzione di fare con Icardi quello che il Milan ha fatto con Montolivo. Con le debite proporzioni rispetto al valore dei due giocatori. Wanda Nara ha consultato immediatamente i legali di fiducia, si cerca di capire se ci sono margini per una causa per mobbing. Questa è una storia che ormai da mesi sta facendo morti e feriti, calcisticamente parlando.



Per ripicca dopo la vicenda Spalletti-fascia di capitano, Icardi vuole restare all’Inter o andare alla Juve dove l’Inter invece non vuole venderlo. Difficile ipotizzare soluzioni, ma se per Icardi il tempo non manca, lo scambio Lukaku-Dybala in stand by e le operazioni bloccate con il mercato inglese rischiano di fare dei danni”.