Bucchi ospite a “I Gemelli and Saba”. La sua storia per ID

Cristian Bucchi sarà ospite de "I Gemelli and Saba", podcast in onda giovedì 12 marzo alle 21:15 sui canali Twitch e Youtube de “La Voce Nerazzurra” e sulla pagina Facebook di Inter Dipendenza. Bucchi da calciatore si è imposto con la maglia del Perugia, conquisterà direttamente dalla serie D dopo una straordinaria parentesi al Settempeda che gli valse gli interessi del compianto Luciano Gaucci. A Modena nella stagione 2005/06, perno dell’attacco di Stefano Pioli e del suo celebre 4-2-3-1, mise a segno ben 29 reti. L’anno dopo contribuisce al ritorno in massima serie del Napoli di Edj Reja.

Da allenatore Bucchi ha guidato con importanti risultati Maceratese e Perugia, prima dell’approdo in Serie A sulla panchina del Sassuolo.

Altre esperienze al Benevento nel 2018 ed Empoli nel 2019. Una importante per un grande uomo che si è distinto anche come straordinario professionista.

Con Bucchi, in studio anche Mario Spolverini, direttore responsabile di Inter Dipendenza, il direttore editoriale Raffaele Garinella, e Sabatino Durante, penna di diamante della redazione e agente Fifa. Tanti i temi da affrontare. Naturalmente a tinte nerazzurre.