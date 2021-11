Brutte notizie per mister Conte e le big d'Europa: la bottega Inter è chiusa!

Piero Ausilio ha parlato del mercato dell'Inter, smentendo tutte le voci circa il possibile addio dei big nerazzurri durante la sessione di riparazione. Un messaggio chiaro anche per l'ex mister Conte, che pare abbia messo nel mirino diversi gioielli del club milanese, a partire dal centrale Stefan De Vrij.



Così il direttore sportivo ai microfoni di Sky Sport, nel pre-match di Sheriff Inter:

“Cessioni a gennaio? Nessuna uscita, c’è un allenatore nuovo che ha bisogno di avere continuità con questa rosa. Solo valutazioni per migliorare l’Inter”.

Nessun addio dunque, mentre non si escludono operazioni in entrata, per migliorare ulteriormente la qualità della rosa.

Tutti avvisati, la bottega Inter, è chiusa!