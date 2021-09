Brutta tegola per l'Atalanta: si ferma Gosens. Ecco i tempi di recupero

Brutte notizie per l'Atalanta dopo la vittoria per 1-0 in Champions contro lo Young Boys, grazie alla rete di Matteo Pessina, visto che proprio in quella gara, l'esterno nerazzurro Robin Gosens ha subito un grave infortunio.

E' notizia di poco fa, infatti, come riportato da parte del sito di Sky Sport, della lesione al bicipite femorale per l'esterno della nazionale tedesca che, dunque, dovrà restare fermo per un periodo di almeno due mesi. Una brutta tegola che non ci voleva per Gasperini che adesso dovrà fare le sue valutazioni di formazione sia per la prossima giornata contro il Milan, sia per le partite successive alla pausa per le nazionali. Il tecnico atalantino potrebbe spostare Mahele sulla sinistra, con Zappacosta a desta, oppure inserire nell'undici titolare il neo-acquisto Giuseppe Pezzella.

Vedremo cosa deciderà Gasperini, di sicuro, per l'Atalanta, l'assenza di Gosens è molto pesante visto che si tratta di uno dei migliori esterni del campionato e di un giocatore che, in Serie A, fa la differenza.