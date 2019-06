Brutta avventura per un grande ex, fermato dalla Polizia

Brutte notizie per un vecchio amico dell'Inter, uno degli eroi del Triplete. Da qualche ora circola la notizia e le immagini del brutto momento passato da Wesley Sneijder che, poche ore fa è stato fermato dalla Polizia a Utrecht in Olanda. Secondo quanto riportato dal sito della Gazzetta dello Sport "il 35enne ex centrocampista di Real Madrid e Inter, ora in forza all'Al Gharafa in Qatar, è salito sul tetto di un'auto e ha ballato e tirato calci al parabrezza.

A darne notizia è stato il giornale olandese Algemeen Dagblad che ha anche diffuso il video. Le immagini mostrano Snejider, che si sdraia sul tetto di un'auto, probabilmente in preda ai fumi dell'alcool. L'ex interista dopo qualche ora ha accettato di risarcire il proprietario ed è stato rilasciato dalla polizia." Un brutto momento ed una brutta figura per un giocatore che fino ad oggi aveva fatto parlare di sè solo per fatti di campo.