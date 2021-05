Bruno su Calvarese: "Incapace in campo con il pannolino. Ronaldo al tramonto"

Pasqaule Bruno, ex terzino del Torino, nel corso della trasmissione Tiki Taka ha sparato a zero sull'arbitro Calvarese dopo la prestazione in occasione del match Juventus Inter di sabato sera.

"Dopo l'autogol di Chiellini si vedeva che l'arbitro non aspettava altro per dare rigore alla Juve. Non capivo se avesse fatto apposta o fosse incapace. Quando arbitrano certe squadre, si portano il pannolino certi arbitri. Un incapace non può rovinare un campionato del genere. Inoltre ho visto che hanno messo 8 in pagella a Cuadrado, è la cosa grave questa. Non ho visto nessun giornale che abbia stigmatizzato quello che ha fatto".

Critiche aspre anche per la stella della Juventus, Cristiano Ronaldo, definito sul viale del tramonto. "Capocannoniere della serie A? Se per questo ha fatto 20 gol anche quello del Crotone( Simy, ndr)".