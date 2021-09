Brozovic, rinnovo in stand-by: l’entourage era a Milano per un altro motivo

La dirigenza dell’Inter è al lavoro per sistemare la situazione contrattuale di Marcelo Brozovic. Il croato è in scadenza il prossimo giugno e non avrebbe ancora trovato l’intesa per il rinnovo. Il classe ‘92 sarebbe ritenuto una pedina fondamentale e l’intenzione della società sarebbe quella di blindarlo e anche il giocatore sembrerebbe intenzionato a restare a Milano nonostante l’interesse di diversi club.

Il centrocampista guadagna attualmente 3,5 milioni di euro netti a stagione e avrebbe richiesto un sostanzioso aumento dello stipendio. Al momento ci sarebbe ancora distanza tra l’offerta nerazzurra e la domanda del giocatore ma la volontà di entrambe le parti sarebbe quella di proseguire insieme. L’accordo si potrebbe raggiungere per 5 milioni di euro a stagione, la stessa cifra percepita da Hakan Calhanoglu. Beppe Marotta, inoltre, sarebbe pronto ad offrirgli un contratto pluriennale.

Nelle prossime settimane dovrebbe andare in scena un incontro con il suo entourage per provare a trovare l’intesa definitiva. Il padre del croato, suo agente, e il loro legale di fiducia sono stati a Milano in questi giorni ma non per trattare con l’Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport, nella sua edizione online, i due sarebbero stati nel capoluogo lombardo esclusivamente per questioni commerciali legate al brand di abbigliamento “Epic Brozo” e avrebbero già lasciato l’Italia. L’incontro per trattare il rinnovo è soltanto rimandato.