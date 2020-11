Brozovic Inter, tampone negativo: a disposizione per il M’Gladbach?

Arrivano buone notizie per Antonio Conte in vista del match di martedì contro il Borussia M’Gladbach. Come riportato da Sky Sport, Marcelo Brozovic sarebbe risultato negativo al tampone a cui si è sottoposto nella giornata di ieri e l’Uefa avrebbe già dato il suo ok per il ritorno in campo.

Il croato era risultato positivo al coronavirus il 13 novembre nel ritiro della propria nazionale dopo il caso di Vida. Dopo due settimane di quarantena sembrava essersi negativizzato del tutto, ma era risultato ancora debolmente positivo.

Recupero fondamentale per l’Inter in vista delle prossime partite. Il centrocampista potrà quindi tornare ad allenarsi con il resto del gruppo e sarà regolarmente a disposizione per l'importante trasferta in Germania contro il Borussia M'Gladbach, match fondamentale per il cammino europeo dell'Inter.