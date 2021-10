Brozovic Inter, rinnovo non scontato: il Barcellona pronto all’offerta

Mesi decisivi per il futuro di Marcelo Brozovic, il suo rinnovo con l’Inter non è scontato.

Il croato è in scadenza di contratto a fine stagione e al momento non ha ancora trovato l’intesa con i nerazzurri per il rinnovo. La prossima settimana, riporta Tuttosport, è in programma un incontro con tra Beppe Marotta e l’entourage del giocatore per provare a sbloccare la situazione (potete leggere qui l’articolo). I nerazzurri sarebbero pronti ad offrirgli un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione, stessa cifra percepita attualmente da Hakan Calhanoglu, mentre la richiesta del giocatore sarebbe di almeno 6 milioni di euro. Le parti avrebbero intenzione di proseguire insieme ma prima bisognerà trovare un accordo che possa accontentare entrambe. Attenzione anche ad eventuali offerte di altri club che potrebbero far vacillare il croato.

L'eventuale acquisto di Marcelo Brozovic a parametro zero fa gola a diverse squadre, che starebbero seguendo con attenzione la situazione. Nelle scorse settimane si è parlato di un interesse del Paris Saint Germain (qui la notizia), ma oltre ai francesi ci sarebbe anche il Barcellona. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, i blaugrana sarebbero alla ricerca di un rinforzo di qualità in mediana e avrebbero messo nel mirino anche il numero 77 nerazzurro. Sul taccuino dei catalani ci sarebbe anche il rossonero Franck Kessie, anche lui in scadenza di contratto nel 2022. Occhi puntati anche sul francese Tanguy Ndombelé e l’olandese Donny van de Beek, entrambi alla ricerca di un club per giocare con più continuità ma La soluzione ‘milanese’ però sarebbe al momento quella economicamente più conveniente in quanto potrebbero arrivare a costo zero.