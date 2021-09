Brozovic Inter, c’è ancora distanza per il rinnovo: due club in agguato

L’’Inter è chiamata a risolvere il prima possibile la questione Marcelo Brozovic. Il croato, in nerazzurro dal 2015, è in scadenza di contratto nel giugno del 2022 e guadagna attualmente circa 3.5 milioni di euro a stagione. La volontà del giocatore sarebbe quella di restare ancora all’Inter ma vorrebbe un sostanzioso aumento dell’ingaggio. Nei prossimi giorni potrebbe andare in scena un incontro tra le parti per discutere il rinnovo. Il padre Ivan, suo agente, si trova già a Milano in compagnia dell'avvocatessa di fiducia della famiglia.

Stando a quanto riportato da Sport Mediaset, il centrocampista avrebbe richiesto una cifra intorno ai 5.5/6 milioni di euro netti a stagione. Al momento ci sarebbe ancora distanza tra le parti. Il club nerazzurro, però, punta a un accordo in stile Calhanoglu, durata del contratto sino al 2024 e stipendio vicino ai 5 milioni.

L’Inter lo considera una pedina fondamentale ed ha fretta di blindarlo per evitare di perderlo a zero tra qualche mese. Il centrocampista, infatti, potrebbe firmare un pre contratto con un altro club a partire dal prossimo gennaio. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, sulle sue tracce ci sarebbero alcuni club, tra cui Paris Saint-Germain e specialmente il Barcellona. I due club starebbero monitorando con attenzione la situazione e in attesa di ulteriori sviluppi.