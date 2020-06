Brozovic Inter, bruciati i tempi di recupero. In campo già contro il Parma?

Arrivano buone notizie per i nerazzurri riguardo l'infortunio di Marcelo Brozovic. Secondo quanto riportato da Sky Sport, procede spedito il recupero del croato dal risentimento al muscolo tibiale della gamba sinistra che gli ha fatto saltare il match contro la Sampdoria di domenica scorsa. Il centrocampista, fermo ai box dallo scorso sabato, potrebbe tornare a disposizione prima del previsto.

Le condizioni del centrocampista saranno valutate nuovamente oggi al termine dell’allenamento pomeridiano di rifinitura. Antonio Conte preferirebbe comunque non rischiarlo nella sfida di domani contro il Sassuolo, e il suo ritorno in campo potrebbe avvenire già domenica prossima in occasione del match contro il Parma. In vista della sfida di domani, i nerazzurri saranno ancora con gli uomini contati a centrocampo. Considerati anche gli stop di Stefano Sensi e Matias Vecino , i nerazzurri hanno attualmente a disposizione solo Nicolò Barella, Borja Valero, Roberto Gagliardini e il giovane Agoumè.