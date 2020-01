Brozovic Inter, arrivano brutte notizie dall'infermeria nerazzurra

Marcelo Brozovic ko: il centrocampista dell'Inter ha subito una distorsione alla caviglia sinistra, con le condizioni che verranno valutate giorno dopo giorno. Ecco la nota diffusa dalla società attraverso il suo sito ufficiale Inter.it dopo gli accertamenti alla clinica Humanitas di Rozzano nella giornata odierna:

"Nella mattinata di oggi Marcelo Brozovic è stato sottoposto, presso l'Istituto Humanitas di Rozzano, a risonanza magnetica dopo un trauma subito al termine della gara contro il Lecce.

Gli accertamenti hanno evidenziato una distorsione della caviglia sinistra. Il giocatore sarà valutato giorno dopo giorno".



Brutta notizia per Conte, che dovrà fare a meno di una pedina fondamentale per il suo mosaico tattico. Il centrocampo nerazzurro perde quindi un elemento in vista della prossima sfida.