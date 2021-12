Brozovic, incontro slittato. Questa la sensazione sull'esito della trattativa

Marcelo Brozovic e la dirigenza dell'Inter sono sempre in contatto per trovare un accordo che possa permettere di proseguire insieme anche nella prossima stagione.

L'incontro che c'è stato giorni fa ha gettato le basi per il rinnovo, avvicinando in maniera considerevole le parti, che nei primi mesi della stagione in corso apparivano lontane (destinate addirittura a separarsi). Ora la situazione è decisamente diversa, al punto che era stato fissato un nuovo appuntamento. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport però tale meeting è stato rinviato, anche se il club non appare preoccupato. C'è un clima di serenità circa l'esito della trattativa. Secondo la rosea infatti non sembrano esserci dubbi circa il fatto che l'accordo verrà trovato. Meno sicure sono invece le tempistiche.

Questo anche e soprattutto perché i dirigenti dovranno ottenere l'ok da parte della proprietà (che al momento risiede a Nanchino) per sottoscrivere contratti particolarmente importanti. E il contratto di Brozovic rientra tra questi, dal momento che in seguito al prolungamento è lecito pensare che il nuovo stipendio ammonterà a circa 5,5 milioni di euro. Il croato in questo modo si collocherà a metà strada tra i due big recentemente rinnovati. Lautaro Martinez infatti percepisce 6 milioni di euro più bonus, mentre Nicolò Barella 4,5 milioni di euro che potrebbero aumentare, anche qui, grazie ai bonus. Beppe Marotta ed il resto della dirigenza contano di incontrare i rappresentanti del centrocampista prima di Natale Poi ci sarà da capire quando verranno apposte le firme, anche se, come detto, non ci sono al momento dubbi circa l'esito positivo della trattativa.