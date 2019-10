Brozovic, il croato riconosce e analizza alcune sue lacune

Il mestiere del play-maker non è assolutamente semplice. Chi segue il calcio lo sa bene, e a saperlo ancora meglio è chi come Marcelo Brozovic ogni settimana scende in campo per fungere da faro della squadra.

Durante ogni partita il croato corre e smista più di tutti, arrivando a toccare circa 150 palloni a partita e a percorrere oltre 10 km. Ovviamente però, trattandosi di un lavoro estremamente sacrificante, il margine di errore c'è e va considerato. A riguardo e sulle cose in migliorare infatti, il n°77 in conferenza stampa ha detto:

"Dove posso migliorare? In fase difensiva. Devo stare attento a destra e sinistra. Sicuramente posso migliorare questo aspetto. In più devo stare più concentrato ed evitare di perdere palloni banali".