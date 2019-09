Brozovic dominatore a centrocampo, contestato il rosso a Sanchez

Marcelo Brozovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Sampdoria-Inter . Il croato è stato splendido protagonista della gara di Marassi, una ricca di sostanza, lucidità e impreziosita dall'assist a Gagliardini per il terzo gol.

Secondo il centrocampista nerazzurro l'assist al compagno vale come un premio anche per l'impegno profuso da tutta la squadra. "Abbiamo giocato una bella partita".

Brozovic ha detto anche che il rosso a Sanchez a suo avviso non c'era e ch l'Inter oggi ha fatto una grande partita per gioco espresso e per il carattere dimostrato dopo essere rimasti in dieci.

A proposito del doppio impegno di altissimo livello che aspetta i nerazzurri nei prossimi giorni Brozovic ha detto" Prima c’è il Barcellona, la Juve è la seconda partita e non ci interessa per ora. I blaugrana sono una delle squadre più forti del mondo però noi siamo l’Inter e dobbiamo dimostrare di essere anche noi top."