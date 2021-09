Brozovic, che traguardo con l'Inter! Ora si pensa al rinnovo

Marcelo Brozovic, in campo ieri in Shakhtar Donetsk-Inter, ha tagliato il virtuoso traguardo delle duecentocinquanta presenze con la maglia nerazzurra in tutte le competizioni. Il centrocampista croato nel tempo è diventato a poco a poco sempre più centrale nel gioco dei campioni d'Italia, ergendosi ad ago della bilancia nel reparto centrale del campo.

Migliorato moltissimo sia in fase offensiva che in quella difensiva, Epic Brozo è divenuto a tutti gli effetti uno dei beniamini dei tifosi, anche in virtù dell'ottimo rapporto con i compagni di squadra. Un traguardo dunque da segnare con la matita blu, quello delle 250 presenze con i nerazzurri, ma per Marcelo è giunta l'ora del rinnovo.

Dopo aver trovato un accordo di massima con Lautaro Martinez per il prolungamento dell'argentino, la dirigenza, sotto placet della società cinese, dovrà ora avviare i contatti con l’entourage del croato. Brozovic ha un contratto in scadenza il prossimo 40 giugno 2022, con un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti all'anno. La cifra richiesta dal 77 si attesta sui 5 milioni a stagione.