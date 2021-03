Brozovic-Bayern Monaco? Rummenigge: "Mai avuto contatti"

La Gazzetta dello Sport ha riportato una lunga intervista a Karl Heinz Rummenigge, CEO e bandiera del Bayern, oltre che ex calciatore dell'Inter. Il dirigente tedesco ha parlato anche del presunto interesse del club della Baviera per il nerazzurro Marcelo Brozovic:

"Non abbiamo mai avuto contatti sinceramente. Il mercato sarà molto complicato per tutti, l'anno scorso era già alla frutta, ora siamo ancora sotto. I prezzi dei cartellini sono scesi del 50% ma gli agenti dei migliori calciatori, hanno fatto sì che gli ingaggi rimanessero gli stessi mentre in tutta Europa ogni società è alle prese con il taglio dei costi dei salari".

Rummenigge dunque nega un qualche tipo di interesse da parte dei biancorossi per il centrocampista croato. Rumors e niente di più, al momento. Di certo Conte e tutta l'Inter non sognano di privarsi di uno dei principali pilastri della squadra. Per lui, fino ad ora, 1 gol e 6 assist in 24 partite giocate in campionato.