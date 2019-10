Brescia Inter - Out Sensi, recupero importante in difesa. La probabile

Stefano Sensi è tornato ad allenarsi, ma non sarà ancora convocato per la sfida contro il Brescia, Antonio Conte lo vuole preservare per la parte più importante di questo anno solare, dove l'Inter si giocherà il passaggio del turno in Champions League.

Questa sera alle 21, al Rigamonti di Brescia, scenderà in campo con ogni probabilità, quella che è stata la formazione capace di battere a San Siro il Borussia Dortmund. Si rivedrà in Difesa Stefan De Vrij, l'olandese sarà il vero regista della squadra insieme a Marcelo Borzovic, data la mancanza di Stefano Sensi.

Sugli esterni confermatissimi Kwadwo Asamoah ed Antonio Candreva, quest'ultimo reduce da due gare condite da 2 gol ed un assist. Davanti confermatissimi Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, con Sebastiano Esposito pronto ad entrare a gara in corso.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; Lukaku, Lautaro Martinez.

Panchina: Padelli, Berni, Ranocchia, Bastoni, Lazaro, Biraghi, Dimarco, Borja Valero, Politano, Esposito. Allenatore: Conte.