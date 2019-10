Brescia Inter, le ufficiali: Conte si affida allo stesso modulo

In questa decima giornata di campionato gli uomini di Conte giocheranno in trasferta: i nerazzurri affrontano il Brescia di Corini al Rigamonti. Il tecnico salentino non cambia modulo per il match infrasettimanale contro le “Rondinelle”, 3-5-2 con De Vrij (partito dalla panchina nell’ultimo impegno casalingo) titolare assieme a Godin e Skriniar. Sulla fascia sinistra giocherà Asamoah al posto di Biraghi, inamovibile la coppia d’attacco composta da Lukaku e Lautaro Martinez. Out Stefano Sensi nonostante il ritorno in allenamento in seguito al brusco infortunio rimediato contro la Juventus.



Ecco la formazione ufficiale per la sfida di stasera:

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; Lukaku, Martinez.