Brescia Inter, le statistiche e le curiosità sul match del Rigamonti

Secondo turno infrasettimanale per gli uomini di Conte, che si apprestano ad affrontare il Brescia di Corini con il bilancio che sembrerebbe essere dalla parte del club targato Suning. 24 le vittorie dell’Inter, con solo 4 successi del club bresciano e 16 pareggi.

Inter sempre a segno nella storia recente del match: i nerazzurri hanno trovato la rete in tutte le ultime 10 partite di Serie A contro il Brescia, parziale in cui hanno ottenuto sei trionfi, tre pareggi e una sola sconfitta.

Inizio in Serie A tortuoso per le “Rondinelle”, che in casa hanno preso solo un punto. Quattro le marcature siglate nel loro stadio, tre delle quali realizzate da Alfredo Donnarumma. Sono invece quattro i gol realizzati da Romelu Lukaku nelle sue prime quattro sfide fuori casa con la maglia nerazzurra: l’unico giocatore a realizzare cinque gol nelle prime cinque gare in trasferta è stato Milito nella stagione 2009/2010.