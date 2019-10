Brescia Inter, le probabili formazioni: Conte orientato a cambiare ancora

Trasferta molto insidiosa per l'Inter di Antonio Conte al Rigamonti contro il Brescia di Corini. In caso di successo i nerazzurri tornerebbero in vetta alla classifica almeno per una notte. L'allenatore ex Juventus potrebbe trovare in campo anche Mario Balotelli.

“Per arginarlo Conte dovrebbe tornare ad affidarsi al trio di difesa titolare, con Godin e Skriniar ai lati di De Vrij: l’assenza dell’olandese si è avvertita molto contro il Parma, specie in fase di costruzione. Senza Sensi, infatti, De Vrij è il regista aggiunto e può garantire a Brozovic – decisamente appannato nell’ultima gara – un supporto rilevante in fase di costruzione e quindi un po’ di riposo attivo”, scrive La Gazzetta dello Sport.

“Col Sassuolo e contro il Dortmund proprio dai piedi di De Vrij sono arrivati gli assist per i gol di Lukaku e Lautaro. Qualità che rende De Vrij un insostituibile per Conte, anche perché Godin ha caratteristiche molto diverse e non sembra ancora ben rodato nei meccanismi contiani. Il tempo degli esperimenti è finito, ecco perché oggi a Brescia si vedrà la migliore Inter possibile, che dovrà tornare a dominare la partita e non a subirla, mostrando furore e qualità. La coperta sarà pure corta, ma da queste parti non sono più ammessi alibi”.

Questa la probabile formazione: Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi; Lukaku, Martinez. ALL.: Conte. A DISP.: Padelli, Berni, Bastoni, Asamoah, Dimarco, Lazaro, Ranocchia, Vecino, Borja Valero, Politano, Esposito.