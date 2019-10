Brescia Inter, Lautaro: "Felici per il successo. Giochiamo sempre per..."

Ancora decisivo, Lautaro Martinez continua a segnare. L'attaccante nerazzurro, in rete contro il Brescia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Queste le sue parole: "Contento per la vittoria su un campo difficile. Partita molto intensa, siamo felici per il successo. Un po' di stanchezza anche perchè abbiamo un gioco molto intenso. Siamo contenti del lavoro che stiamo facendo con il nostro allenatore. Partita per partita giochiamo sempre per vincere".