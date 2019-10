Brescia Inter, Conte non le manda a dire: "Mi è sembrato molto strano"

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport. L'analisi del match e la risposta sul possibile mercato a gennaio. Queste le sue parole: "Diventa difficile parlare della partita, la quarta partita in 9 giorni che giocano gli stessi. Male o bene non mi interessa, prendiamo i tre punti. Si è fatto qualcosa di importante e straordinario, devo ringraziare i ragazzi per lo spirito che hanno messo. Dobbiamo recuperare e prepararci per il Bologna, poi Borussia e Verona. Sette partite in 20 giorni, mi è sembrato molto molto strano. Non ho visto altre squadre giocare come noi, forse in 21 giorni".

Sul mercato: "Io non devo essere rasserenato. In tutte le situazioni dobbiamo farne tesoro, su quello che può capitare durante il percorso. Sono qui da 4 mesi, sto vedendo meglio la situazione all'interno, dobbiamo migliorare per evitarle. Siamo primi con 25 punti, la macchina sta girando al massimo dei giri".