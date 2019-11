Brasile Argentina, 0-1 finale: decide Messi. Per Lautaro 88 minuti

E' finita con il successo 1-0 dell'Argentina ai danni del Brasile l'amichevole di lusso giocata in Arabia Saudita che si è conclusa da pochi minuti. Sfida che è stata decisa da Lionel Messi, con la rete al 13° dopo che lo stesso fuoriclasse argentino ha fallito un calcio di rigore, realizzando la ribattuta.

Nella vittoria dell'albiceleste Lautaro Martinez è sceso in campo tra i titolari. Per l'attaccante nerazzurro ben 88 minuti giocati, prima di essere sostituito da Alario. Scaloni ha deciso di far giocare il match al centravanti dell'Inter, dopo che nei giorni scorsi si è allenato a parte a causa del colpo subito alla testa durante il match contro il Verona. La condizione fisica di Lautaro è buona, come spiegato dallo stesso c.t. nella conferenza stampa di ieri, da qu la decisione di farlo giocare dall'inizio.