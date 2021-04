Branca: “Inter, scudetto vicino. Io al Napoli? nessuno potrebbe dire di no”

Marco Branca, ex dirigente sportivo nerazzurro, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, commentando il cammino dell'Inter verso lo scudetto e della possibilità, nel caso si presentasse l'occasione, di poter assumere il ruolo di direttore sportivo del Napoli​​​​​.

Le sue parole riportate da Calciomercato.com: “Credo che l’Inter possa riportare lo scudetto in sede, manca poco e speriamo che si possa concretizzare. Per vincere c’è bisogno di una serie di fattori che devono intervenire tutti contemporaneamente”.

Poi ha parlato in merito ad un possibile impiego (nulla di concreto fin'ora) da dirigente sportivo nel club partenopeo: “Io al Napoli? Nessuno potrebbe dire di no al fascino di questa piazza”.