Braglia: "Fossi nel Genoa non punterei su Radu. Se non mette..."

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Simone Braglia, ex portiere con un importante passato a Genoa e Perugia, ha esposto il suo pensiero riguardo Ionut Radu, estremo difensore classe 97' del Grifone.

Il futuro di Radu?

"Devo fare innanzitutto due considerazioni: una societaria ed una personale. Penso che Radu abbia grandi potenzialità, perciò ad oggi dico che lui nel Genoa può giocare benissimo. Anche se, in prospettiva, se non mette fisico e migliora nelle uscite, a livello internazionale la vedo dura per lui. Detto questo, se fossi nei panni della società rossoblù, Radu è dell’Inter, che vanta un diritto di recompra sul giocatore, quindi non so se farei questa scelta per un portiere che non è il mio.

Per Radu andrebbe benissimo, perché comunque il Genoa è una squadra prestigiosa per qualsiasi giovane che vada a Genova a giocare. Diamogli comunque merito del fatto che in una piazza così il suo contributo l’ha comunque dato. Resto però dell’idea che nei panni del Genoa farei una scelta diversa. Punterei su un prodotto del vivaio, come il gioiellino della Primavera, Alessandro Russo".