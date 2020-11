Bosnia-Italia, le ufficiali: azzurri con due interisti in campo

La Nazionale italiana scende in campo per la Nations League contro la Bosnia Erzegovina. Gli uomini di Roberto Mancini vorrebbero portare a casa una vittoria per poter chiudere in bellezza questa tornata di partite per le nazionali.

Intanto ci sono già le formazioni ufficiali che danno molte indicazioni: il ct della Nazionali punta ancora su due giovani interisti dopo la partita vinta per 1-0 contro la Polonia.

Ecco gli undici scelti da Mancini: Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Belotti, Insigne.