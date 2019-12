Borussia Slavia Praga - Witsel in ospedale d'urgenza, out fino a gennaio

Axel Witsel, centrocampista del Borussia Dortmund, sarà out per almeno quttro settimane. Il belga, in seguto ad un infortunio domestico, ha riscontrato una frattura facciale. Il calciatore è stato subito operato.

Grave perdita per il BVB, diretta concorrente dell'Inter per il passaggio del turno in Champions League. L'ex Zenit non sarà dunque a disposizione per la sfida contro lo Slavia Praga di domani.