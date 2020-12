Borussia-Inter probabili formazioni: nessun dubbio per Conte; Lazaro dal 1’

Quasi tutto pronto al Borussia Park di Monchengladbach, dove questa sera alle 21.00 i padroni di casa ospiteranno l’Inter per la quinta e penultima giornata del girone B di Champions League. Il club tedesco è attualmente in testa al girone con 8 punti e potrebbe già staccare il pass per gli ottavi di finale. I nerazzurri, invece, sono all’ultimo posto con soli 2 punti, se oggi dovessero riuscire a portare a casa 3 punti potrebbero ancora sperare in una qualificazione al turno successivo.

Come riportato da Sky Sport, Antonio Conte dovrebbe confermare la formazione circolata nelle scorse ore, con la grande novità Darmian al posto di Hakimi. Per il resto solito 3-5-2 con Handanovic tra i pali e Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa. In centrocampo ci sarà Brozovic al posto dello squalificato Vidal con Barella e Gagliardini. Sulla destra spazio a Darmian mentre sulla sinistra Young. In attacco torna dal 1'la coppia Lukaku-Lautaro.

Il Gladbach verso il 4-2-3-1 con la grande novità Lazaro esterno offensivo. In porta Sommer con Ginter e Jantschke coppia centrale di difesa. Sulla destra Lainer, mentre a sinistra Wendt. In mediana confermati Kramer e Neuhaus con Stindl sulla trequarti. Sulla fascia destra probabile occasione per l’ex Lazaro con Thuram a sinistra. In attacco Plea.

Borussia M’Gladbach(4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Jantschke, Wendt; Kramer, Neuhaus; Lazaro, Stindl, Thuram; Plea.

Inter(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro.