Borussia-Inter, probabili formazioni: ancora un’esclusione eccellente

Domani sera alle 21:00 andrà in scena al Borussia Park, il match tra Borussia M’Gladbach e Inter, sfida valida per la quinta giornata del gruppo B di Champions League. I nerazzurri sono obbligati a vincere per sperare ancora in una qualificazione agli ottavi di finale, mentre i tedeschi con una vittoria si qualificherebbero direttamente alla fase successiva.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Antonio Conte avrebbe intenzione di escludere nuovamente dall’11 titolare Achraf Hakimi e schierare ancora Matteo Darmian. Per il resto confermato il 3-5-2 composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic. In mezzo al campo ci sarà Brozovic al posto dello squalificato Vidal, con ai suoi lati Gagliardini e Barella. Sulle fascia destra Darmian favorito su Hakimi e Young sulla sinistra. In attacco Lukaku e Lautaro.

Rose confermerà il solito 4-2-3-1 con Sommer tra i pali, Ginter ed Elvedi al centro della difesa con Lainer e Wendt terzini. In mediana Kramer e Neuhaus. Sulla trequarti Herrmann, Stindl e Thuram a supporto dell’unica punta Plea.