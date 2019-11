Borussia Inter, nerazzurri contro un vero muro: solo 2 volte nel 2019

Domani sera l'Inter di Antonio Conte scenderà in campo a Dortmund per affrontare i padroni di casa nel match valido per la quarta giornata della Champions League 2019/2020. Una partita molto importante, non decisiva, ma che potrebbe portare i nerazzurri ad un grande vantaggio in classifica in caso di vittoria.

Contro il Borussia Dortmund, l'Inter avrà contro un doppio muro, quello splendido rappresentato dalla curva del club tedesco e quello eretto dalla squadra di Favre nell'anno 2019. Vincere in casa tedesca sarà un'impresa vera e propria, con il Borussia Dortmund che ha perso due sole partite quest'anno davanti al proprio pubblico.

Una sconfitta è arrivata in Bundesliga, in una partita particolare, il derby della Ruhr giocato contro i rivali di sempre dello Schalke 04. E' accaduto il 27 aprile 2019, con gli ospiti che hanno vinto il match 4-2. La seconda è arrivata in Champions League, con il ko casalingo contro il Tottenham 0-1 il 5 marzo 2019. Per la statistica, c'è una terza sconfitta, arrivata però ai calci di rigore in coppa di Germania contro il Werder Brema il 5 febbraio scorso, dopo che l'incontro si è chiuso sul 2-2 al termine dei tempi supplementari.

Nel 2019, i gialloneri hanno vinto in totale 12 incontri, 10 in Bundesliga, 1 in coppa di Germania e la Supercoppa di Germania vinta contro il Bayern Monaco, mentre i pareggi sono stati 4, due in campionato, uno in coppa di Germania e uno in Champions League contro il Barcellona. Domani sera servirà una grande prestazione all'Inter per uscire dal campo con i tre punti. La squadra di Conte ha tutto per portare a casa la vittoria e mettere una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale.