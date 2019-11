Borussia Inter - Le probabili formazioni. Conte non rischia nulla

Antonio Conte non dovrebbe rischiare Stefano Sensi questa sera contro il Borussia Dortmund. Il tecnico si affiderà a Matias Vecino, che ha già disputato qualche minuto contro il Bologna. Sulla sinistra scelta obbligata, ci sarà Cristiano Biraghi, in caso di necessità, per un'Inter più offensiva, Valentino Lazaro potrebbe essere il sostituto ideale a gara in corso, come accaduto sabato sera.

Anche Favre dovrebbe andare sul sicuro, non rischiando Marco Reus, assente durante la rifinitura di ieri.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Delaney; Sancho, Brandt, Hazard; Goetze. All.Favre

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro; Lukaku. All.Conte