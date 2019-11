Borussia Inter, Lautaro: "Non si può perdere da 2-0"

Terza rete consecutiva in Champions League, Lautaro Martinez non si ferma più. Un gol che non è bastato per portare dei punti. Il giocatore nerazzurro ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Questo il suo commento: "Primo tempo abbiamo fatto bene. Dispiaciuti perchè abbiamo dimostrato un po' di immaturità dopo aver segnato due reti nel primo tempo. E' calata la concentrazione, non si può perdere una partita da 2-0 a 2-3. Ci sono altre due partite, possiamo provare a raggiungere gli ottavi di finale".